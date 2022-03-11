Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te yarı finale yükseldi

11.03.2022 21:35
Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te yarı finale yükseldi

Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te İspanyol rakibi Rosa Vicens Mas'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te İspanyol rakibi Rosa Vicens Mas'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen turnuvada İpek, çeyrek finalde İspanyol Mas'la karşılaştı.

Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen İpek, adını son 4 tenisçi arasına yazdırdı.

İpek Öz, yarı finalde yarın Hırvatistan'dan Petra Marcinko'yla karşı karşıya gelecek.

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Milli Tenisçi, Antalya, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tenisçi İpek Öz, W25 Antalya Series'te yarı finale yükseldi - Son Dakika


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