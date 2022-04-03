Milli tenisçi İpek Öz, WTA Colsanitas Kupası'nda ana tabloda - Son Dakika
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Milli tenisçi İpek Öz, WTA Colsanitas Kupası'nda ana tabloda

03.04.2022 23:27
Milli tenisçi İpek Öz, WTA Colsanitas Kupası'nda ana tabloda

İpek Öz, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takvimindeki Colsanitas Kupası'nda adını ana tabloya yazdırdı.

İpek Öz, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) takvimindeki Colsanitas Kupası'nda adını ana tabloya yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen toprak kort turnuvasının elemeleri tamamlandı.

Elemelerin ilk turunda İspanyol Andrea Lazaro Garcia'yı 2-1'lik (6-4, 3-6, 7-5) skorla geçen İpek, final turunda ise 1 numaralı seribaşı Yunan Valentini Grammatikopoulou'yu 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

İpek böylece 250 bin dolar ödüllü organizasyonda son 32 tenisçi arasına girdi.

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Kolombiya, Türkiye, Tenis, Wta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tenisçi İpek Öz, WTA Colsanitas Kupası'nda ana tabloda - Son Dakika


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