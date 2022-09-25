Milli tenisçi İpek Soylu, tenis kariyerini sonlandırdığını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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Milli tenisçi İpek Soylu, tenis kariyerini sonlandırdığını açıkladı Açıklaması

25.09.2022 11:06
Milli tenisçi İpek Soylu, tenis kariyerini sonlandırdığını açıkladı Açıklaması

Milli tenisçi İpek Soylu, profesyonel tenis kariyerini noktalamaya karar verdiğini açıkladı.

Milli tenisçi İpek Soylu, profesyonel tenis kariyerini noktalamaya karar verdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, 20 yıllık tecrübesini yeni hedefler için kullanacağını belirtti.

Bu sürede kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Soylu, şu ifadelere yer verdi:

"Tenis bana çok erken yaşta emek vermeyi, mücadele etmeyi, davranışlarımın ve sonuçlarının sorumluluğunu almayı öğretti. Dünyanın her kıtasında bulunmamı, işimi en iyi seviyelerde, işinde en iyi olan insanlarla bir arada yapmamı, harika insanlarla bağ kurmamı sağladı. Fiziksel ve mental bana en iyi duyguları yaşatırken bazı zamanlarda da en zor duyguları hissettirdi. 20 sene boyunca oluşturduğum kariyerime dönüp baktığımda iyi ki her saniyesinde var oldum, her saniyesinde 'elimden geleni yaptım' diyorum. Profesyonel tenis kariyerimi noktalarken 20 yıllık bu tecrübemi yeni hedefler ve yeni çalışmalar için kullanacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başta kendim olmak üzere, aileme ve kariyerim boyunca desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim."

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Kaynak: AA

İpek Soylu, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli tenisçi İpek Soylu, tenis kariyerini sonlandırdığını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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