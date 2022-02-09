Üye Girişi
Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de çeyrek finalde - Son Dakika

Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de çeyrek finalde

09.02.2022 21:52
Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de çeyrek finalde

Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlar kategorisinde çeyrek finale yükseldi.

W25 Pro-Series Birmingham Turnuvası'nda ilk turda 2 numaralı seribaşı Gürcü Mariam Bolkvadze'yi 5-7, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Pemra, ikinci turda Estonyalı Elena Malygina ile karşılaştı.

İlk seti 6-0 kaybeden milli tenisçi, diğer setleri 7-5 ve 6-4 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Pemra Özgen???????, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Talia Neilson Gatenby ile karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
500

Milli Tenisçi, Pemra Özgen, England, dolar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de çeyrek finalde - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:47 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi
21:21 Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı
21:17 Marmaray'da arka arkaya anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapanıp kalkmadı
21:10 Gündem olacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" detayı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
20:29 Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi! İşte yeni fiyatı
20:26 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı
19:50 Türkiye Kupası'nda kritik maç! Hatay'da bir çeyrek finalist daha netleşti
19:26 Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 108 bin 563 yeni vaka tespit edildi
19:21 Pembe saçlarını unutun! Ebrar Karakurt'un değişimi takipçilerinden tam puan aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 21:59:02. #1.11#
SON DAKİKA: Milli tenisçi Pemra Özgen, İngiltere'de çeyrek finalde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement