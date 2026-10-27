Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'ta ilk turu 2-1 ile geçti - Son Dakika
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'ta ilk turu 2-1 ile geçti

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası ilk turunda İspanyol Sara Sorribes Tormo'yu 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) yenerek 2. tura çıktı. Teklerde 6 numaralı seribaşı 24 yaşındaki Zeynep, 2. turda İsviçreli Jil Teichmann ile karşılaşacak.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nda İspanyol Sara Sorribes Tormo'yu 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

Dünya sıralamasının 64. basamağındaki Zeynep, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 88 numarası Sorribes Tormo ile karşılaştı.

Teklerde 6 numaralı seribaşı olan 24 yaşındaki Zeynep, korttan 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

Milli tenisçi, 2. turda İsviçreli Jil Teichmann ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Zeynep SönmezGuangzhouSporSon Dakika

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