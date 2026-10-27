Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'ta ilk turu 2-1 ile geçti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık'ta ilk turu 2-1 ile geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası ilk turunda İspanyol Sara Sorribes Tormo'yu 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) yenerek 2. tura çıktı. Teklerde 6 numaralı seribaşı 24 yaşındaki Zeynep, 2. turda İsviçreli Jil Teichmann ile karşılaşacak.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guangzhou Açık Kadınlar Turnuvası'nda İspanyol Sara Sorribes Tormo'yu 2-1 yenerek 2. tura çıktı.
Dünya sıralamasının 64. basamağındaki Zeynep, Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen turnuvadaki ilk tur maçında klasmanın 88 numarası Sorribes Tormo ile karşılaştı.
Teklerde 6 numaralı seribaşı olan 24 yaşındaki Zeynep, korttan 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.
Milli tenisçi, 2. turda İsviçreli Jil Teichmann ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?