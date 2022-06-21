Cem İlkel ise 2 saat 8 dakika süren mücadelede elemelerin 2 numaralı seribaşı tenisçisi Avustralyalı Jason Kubler'e 3-6, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra 'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler 1. eleme turunda İspanyol Mario Vilella Martinez ile karşılaşan dünya 181 numarası Çelikbilek, rakibine 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Milli tenisçiler Altuğ Çelikbilek ile Cem İlkel, Wimbledon'a veda etti - Son Dakika

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