Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ergi Kırkın, Avusturya'da gerçekleştirilen ITF World Tennis Tour finalinde ABD'li Oliver Crawford'u 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek toplamda sekizinci, M25 düzeyinde ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA

Zeynep Sönmez, Avusturya, Tenis, Tunus, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli tenisçiler Avusturya ve Tunus'ta şampiyon oldu - Son Dakika

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