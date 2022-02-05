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Milli tenisçiler Süleyman Deniz ve Ada Pinara Karabacak, İran'da şampiyon oldu - Son Dakika

Milli tenisçiler Süleyman Deniz ve Ada Pinara Karabacak, İran'da şampiyon oldu

05.02.2022 14:51
Milli tenisçiler Süleyman Deniz ve Ada Pinara Karabacak, İran'da şampiyon oldu

Milli tenisçiler Süleyman Deniz Gürsoy ve Ada Pinara Karabacak, İran'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldular.

Milli tenisçiler Süleyman Deniz Gürsoy ve Ada Pinara Karabacak, İran'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldular.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç milli tenisçi Süleyman Deniz, J4 Kish Island Turnuvası'nda set vermeden geldiği final maçında İranlı rakibi Amiral Ghavam'ı da set vermeden 7-6 ve 6-1'lik setlerle yenerek kariyerindeki ilk tekler şampiyonluğuna ulaştı.

Turnuvada genç milli tenisçi Ada Pinara Karabacak ise İranlı rakibi Romina Zeynali Sourmanabadi'yi 6-0, 6-1 yenerek tek kızlarda şampiyonluk elde etti.

Çift kızlar kategorisinde de Nisa Bulut ve Ada Pinara Karabacak, final karşılaşmasında Eda Numanoğlu ve İranlı partneri Dorsa Cheraghi çiftini 6-1, 6-2 yenerek birincilik kupasını kaldırdı.

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Deniz Gürsoy, Şampiyon, Milli, İran, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tenisçiler Süleyman Deniz ve Ada Pinara Karabacak, İran'da şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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