Milli Voleybol Takımı Kosova'yı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Voleybol Takımı Kosova'yı Yendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkek Milli Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda Kosova'yı 3-2 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.

20. Akdeniz Oyunları'nda (Taranto 2026) mücadele eden Erkek Milli Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 2. maçında Kosova'yı 3-2 yendi.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen organizasyonun 5. gününde, voleybol karşılaşmaları oynandı.

Sahadan 21-25, 23-25, 25-15, 25-16 ve 15-10'luk setlerle galip ayrılan Türkiye, grubunda 2'de 2 yaptı.

Ay-yıldızlılar, 3. maçında 27 Ağustos Perşembe günü Yunanistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Voleybol Takımı Kosova'yı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı İstanbul'da 2 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 5 zanlı yakalandı
10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur’un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet 10 yıllık sır çözüldü: Aynur Kanbur'un 4 katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
8 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz’dan acı haber 8 gündür kayıp olan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz’dan acı haber
Filenin Sultanları Macaristan’a set vermedi Filenin Sultanları Macaristan'a set vermedi
Ordu’da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu Ordu'da dere kenarında 2 kız kardeşin cansız bedeni bulundu
Kazanın içine düşen genç yanarak can verdi Kazanın içine düşen genç yanarak can verdi

17:51
Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek
17:35
Öcalan, “Özel’e mesaj gönderdiği“ iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
Öcalan, "Özel'e mesaj gönderdiği" iddiasını yalanladı: Bana karşı komplo
17:35
CHP yönetimi “mutlak butlan“ davasında temyiz başvurusunu geri çekti
CHP yönetimi "mutlak butlan" davasında temyiz başvurusunu geri çekti
17:21
Cem Küçük’ün para trafiği mercek altında: 5 milyon TL’lik şüpheli transfer
Cem Küçük'ün para trafiği mercek altında: 5 milyon TL'lik şüpheli transfer
16:14
İslam Memiş’e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi
İslam Memiş'e açıkça sorduk: Gram altın 10 bin lirayı görecek mi?
16:08
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 18:27:43. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Voleybol Takımı Kosova'yı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement