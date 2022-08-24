Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u sinirlendirecek poz! Eski sevgilisi paylaştı - Son Dakika
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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u sinirlendirecek poz! Eski sevgilisi paylaştı

24.08.2022 23:56

Voleybolcu Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla tanınan İmge'nin yeni sevgilisi Buse Plan ile paylaştığı fotoğraflar olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları, bu pozlar hakkında "Ebrar Karakurt küplere binecek" yorumları yaptı.

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge yeni aşka yelken açtı. TikTok fenomeni Devin ile ilişkisi kısa süren İmge'nin Ebrar Karakurt'a döndüğü iddia edilirken gerçek ortaya çıktı. Ünlü fenomen Buse Plan sevgilisi İmge ile aşk pozunu paylaştı. İkilinin pozları sosyal medyayı salladı. Kullanıcılar bu pozlar hakkında "Ebrar Karakurt küplere binecek" yorumunda bulundu.

Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek pozlar! Eski sevgilisi İmge paylaştı

EBRAR İLE AYRILIK KARARI ALDILAR

Voleybolcu Ebrar Karakurt ile İmge güzel bir ilişkinin ardından ayrılma kararı almışlardı. İmge ayrılıktan kısa süre sonra TikTok fenomeni Devin ile yeni aşka yelken açmış ama aradığı mutluluğu da bulamamıştı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen İmge yeni aşkını ilan etmişti.

Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek pozlar! Eski sevgilisi İmge paylaştı

ÖPÜŞTÜKLERİ KARELERİ PAYLAŞTI

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge aradığını ünlü fenomen Buse Plan da buldu. Önce Buse Plan romantik bir paylaşım yaptı. Ardından ise İmge bir pozunu "Love" notuyla paylaştı. İmge'nin son paylaşımı ise olay oldu. İmge hemcinsiyle öpüştüğü kareyi paylaştı.

İşte o poz:

Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek pozlar! Eski sevgilisi İmge paylaştı
Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek pozlar! Eski sevgilisi İmge paylaştı
Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek pozlar! Eski sevgilisi İmge paylaştı
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Kaynak: Snob Magazin

Ebrar Karakurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u sinirlendirecek poz! Eski sevgilisi paylaştı - Son Dakika

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