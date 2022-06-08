ŞANLIURFA - Milli voleybolcu Yiğiter, memleketindeki genç sporculara tecrübelerini aktarıyor - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Milli voleybolcu Yiğiter, memleketindeki genç sporculara tecrübelerini aktarıyor

08.06.2022 11:02

Brezilya'da 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) şampiyon olan Erkek Voleybol Milli Takımı sporcusu Fatih Yiğiter, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki genç sporcularla antrenmana çıktı, deneyimlerini paylaştı.

Brezilya'da 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) şampiyon olan Erkek Voleybol Milli Takımı sporcusu Fatih Yiğiter, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki genç sporcularla antrenmana çıktı, deneyimlerini paylaştı.

Beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle voleybola orta okuldayken başlayan Yiğiter, kısa sürede sevdiği bu spor dalında çeşitli takımlarda oynadı. 32 yaşındaki sporcu Samsun Bafra İşitme Engelliler voleybol takımında mücadelesini sürdürüyor.

Yiğiter, engeline rağmen pes etmeyerek sevdiği bu sporda ilk kez 22 yaşında ay yıldızlı formaya giydi. Brezilya'da bu yıl gerçekleştirilen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) şampiyon olan Erkek Voleybol Milli Takımı'nda yer alan Fatih Yiğiter, izinli olarak geldiği doğduğu topraklarda, gençlerle antrenmanlara çıktı.

İşitme engeline rağmen kız kardeşinin desteğiyle gençlerle iletişim kuran Fatih Yiğiter, onlara hem oyun kurma noktasında yardımcı oldu hem de olimpiyat tecrübelerini aktardı.

"Voleyboldan asla vazgeçmeyi düşünmüyorum"

Fatih Yiğiter, AA muhabirine, sporda insanların kendilerini geliştirmeleri için hiç bir engelin olmadığını belirtti.

Milli takım düzeyinde 6 madalyası olduğunu aktaran milli voleybolcu, toplamda ise 16 madalyaya sahip olduğunu ifade etti.

Gençlerle yaptığı antrenmandan keyif aldığını söyleyen Yiğiter, "Gençlerle tanıştığıma çok memnun oldum. Beraber voleybol oynadık ve hepsi de çok iyiydi. Umuyorum ki hepsi beni örnek alır ve çok iyi yerlerde olur. Bu yıl Avrupa maçlarına katılacağım ve orada da başarılı olup yeniden olimpiyatlara katılacağım. Çankırı'ya yerleşip öğrencilere voleybol eğitimi vereceğim. Şu an voleybol oynamaya devam edeceğim ve voleyboldan asla vazgeçmeyi düşünmüyorum ki voleybolu ancak 40 yaşına gelirsem bırakır ve emekli olmayı düşünürüm." dedi.

Yiğiter, engelli gençlerin azimle çalışarak asla hedeflerinden vazgeçmemeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Anne Safiye Yiğiter de oğlunun zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini, elde ettiği başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Annesi olarak Fatih'in her daim yanında olduğunu vurgulayan Safiye Yiğiter, "Çocuğum hep başarılı oldu ve ben bununla gururlanıyorum. Bir anne olarak elimden geleni yaptım ve buralara kadar geldi. Fatih'im bütün engelleri aştı ancak engeli hiçbir şey değil, aklıyla başardı. Benim oğlum da zaten çok akıllı ve çok başarılı. Kendi imkanları ve emeğiyle şampiyonluğa ulaştı. Oğlum adına çok mutlu ve huzurluyum." ifadelerini kullandı.

Genç voleybolcuların "Yiğiter" heyecanı

Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi'nde sporcularından Zeynep Gökay, ilk defa milli forma giyen bir sporcuyla çalıştığını aktararak, "Bunu saha içerisinde göstermemeye çalışsak da çok heyecanlandık. Şanlıurfa'dan milli bir voleybolcu çıkması bizi daha çok gururlandırdı. Umarım bizde bunları başarır, başarı merdivenlerini tırmanabiliriz." dedi.

Yiğiter'in başarısı ile gururlandıklarını dile getiren Halil İbrahim Perk ise şunları söyledi:

"Şanlıurfa'dan Siverek'ten bir milli voleybolcu çıkması üstüne bir de olimpiyatlarda şampiyonluklar yaşaması bizde de heyecan uyandırdı. Voleybol zaten çok güzel bir spor ve umuyorum ki Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle bizlerde çok iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz."

Hayalinin milli sporcu olmak olduğunu belirten Merve Altundal da Yiğiter'in başarısıyla gururlandıklarını ifade etti.

ŞANLIURFA - Milli voleybolcu Yiğiter, memleketindeki genç sporculara tecrübelerini aktarıyor
ŞANLIURFA - Milli voleybolcu Yiğiter, memleketindeki genç sporculara tecrübelerini aktarıyor
ŞANLIURFA - Milli voleybolcu Yiğiter, memleketindeki genç sporculara tecrübelerini aktarıyor
ŞANLIURFA - Milli voleybolcu Yiğiter, memleketindeki genç sporculara tecrübelerini aktarıyor

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Kaynak: AA

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