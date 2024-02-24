Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, 2024 ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu - Son Dakika
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Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, 2024 ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu

Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, 2024 ILCA Avrupa Şampiyonası\'nda 5. oldu

Türkiye Yelken Federasyonu, milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş'ın 2024 ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. sırada yer aldığını duyurdu. Fenerbahçe Doğuş sporcusu Dönertaş, Atina'da düzenlenen organizasyonda ILCA 6 kategorisinde yarıştı. Galatasaraylı sporcu Ecem Güzel ise aynı kategoride 29. sırada yer aldı. ILCA 7 kategorisinde ise Berkay Abay 21., Yiğit Yalçın Çitak 50., Umut Eyriparmak ise 100. sırada yer aldı.

24.02.2024 13:01  Güncelleme: 13:04
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Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, Yunanistan'da düzenlenen 2024 ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Atina'da yapılan organizasyonda milli sporcunun ILCA 6 kategorisinde yarıştığı belirtildi. Fenerbahçe Doğuş'un sporcusu Nazlı Çağla Dönertaş'ın genel klasmanda 5. olduğu aktarıldı.

Aynı kategoride yarışan Galatasaraylı sporcu Ecem Güzel'in yarışı, 29. sırada bitirdiği ifade edildi.

ILCA 7 kategorisinde ise 136 sporcu içerisinden Berkay Abay'ın 21'inci, Yiğit Yalçın Çitak'ın 50'nci, Umut Eyriparmak'ın ise 100'üncü olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Doğuş, Ecem Güzel, Yunanistan, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, 2024 ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş, 2024 ILCA Avrupa Şampiyonası'nda 5. oldu - Son Dakika
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