Milli Yelkenciler ILCA 4 Dünya Şampiyonası'na Hazır - Son Dakika
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Milli Yelkenciler ILCA 4 Dünya Şampiyonası'na Hazır

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcuları İlayda Şen ve Ege Ayyıldızbayraktar, Portekiz'de düzenlenecek ILCA 4 Dünya Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklarını tamamladı. Milli sporcular, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmayı hedefliyor. Milli takım antrenörü Berk Uzel ise Türkiye'nin 12 sporcuyla şampiyonaya katılacağını belirtti ve başarılarının devamını diledi.

13.06.2024 11:29
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Milli yelkenciler İlayda Şen ve Ege Ayyıldızbayraktar, ILCA 4 Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcuları İlayda Şen ve Ege Ayyıldızbayraktar, Portekiz'de 20-30 Haziran'da düzenlenecek ILCA 4 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli sporcu Ege Ayyıldızbayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada şampiyonada en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye'ye madalyayla dönmek istediklerini ifade eden Ayyıldızbayraktar, "Dünya şampiyonasına iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Bayrağımızı dalgalandırıp, ülkemizi, ilimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Milli sporcu İlayda Şen de şampiyonaya yoğun hazırlandıklarını aktardı.

Şampiyonadan güzel dereceler almak istediklerini ifade eden Şen, "Son güne kadar çalıştık. Dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek güzel bir sonuçla buraya dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Milli takım antrenörü Berk Uzel ise Türkiye'nin şampiyonaya 12 sporcuyla katılacağını dile getirdi.

Dünya şamiyonasına katılacak sporcuların federasyonun seçme yarışlarındaki en iyi 12 yelkenci olduğunu dile getiren Uzel, şunları söyledi:

"Yarışmaya hazırlık için milli takım kampları düzenledik. Denizde ve karada verimli çalışmalar yaptık. Avrupa şampiyonasında kızlarda 3, erkeklerde ise 8 ve 9'uncu olmuştuk. Hedefimiz dünya şampiyonasında bu başarıyı daha ileri taşımak. Türk bayrağını dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nın okunmasını istiyoruz."

Kaynak: AA

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