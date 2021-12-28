Milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı takımından ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz kulübü Newcastle United milli futbolcu için talip oldu.

GALATASARAY DEVREDE

Yusuf Yazıcı için son olarak Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edilmişti. Sabah'ın haberine göre, Terim'in kadrosunda görmeyi istediği Yusuf'un Galatasaray'a kulübe transferi Trabzonspor'a bağlı. Bordo-Mavililer'in, 20 milyon euro tazminat maddesinden vazgeçmesi gerekiyor. Bu şart transferin önünü tıkadı. Yusuf'un Avrupa'da oynama ihtimali ağır basıyor.

YATIRIM TRANSFERİ

Premier Lig'e damga vurmaya hazırlanan Newcastle, potansiyelli futbolculara yöneldi. İngiliz ekibinin, Yusuf'u gündemine aldığı öğrenildi. Limitlerini erkenden kullanmak istemeyen Newcastle'ın kriterlerine uyan Yusuf için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı aktarıldı. Yusuf'un Newcastle'a gitme ihtimali kuvvetli görülüyor.