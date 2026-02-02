Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok - Son Dakika
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok

02.02.2026 10:55
2026 NBA All-Star kadroları açıklanırken, geçen yıl seçilen milli yıldız Alperen Şengün bu kez All-Star listesinde yer almadı.

NBA'de 2026 All-Star kadroları açıklandı. Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, bu yıl All-Star seçimine dahil edilmedi.

Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok

GEÇEN YIL VARDI, BU KEZ DAVET GELMEDİ

2025 NBA All-Star kadrosuna seçilerek büyük gurur yaşatan Alperen Şengün, 2026 organizasyonunda listede yer almadı. Açıklanan kadrolarda milli basketbolcunun isminin bulunmaması dikkat çekti.

Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok

İşte NBA All-Star kadroları

Batı İlk 5

  • Stephen Curry, Warriors
  • Luka Doncic, Lakers
  • Gilgeous-Alexander, Thunder
  • Nikola Jokic, Nuggets
  • Victor Wembanyama, Spurs

Batı Yedekler

  • Kevin Duran, Rcokets
  • Anthony Edwards, Timberwolves
  • LeBron James, Lakers
  • Jamal Murray, Nuggets
  • Chet Holmgren, Thunder
  • Devin Booker, Suns
  • Deni Avdija, Blazers

Doğu İlk 5

  • Giannis Antetokounmpo, Bucks
  • Jaylen Brown, Celtics
  • Jalen Brunson, Knicks
  • Cade Cunningham, Pistons
  • Tyrese Maxey, 76ers

Doğu Yedekler

  • Donovan Mitchell, Cavaliers
  • Jalen Johnson, Hawks
  • Karl-Anthony Towns, Knicks
  • Pascal Siakam, Pacers
  • Norman Powell, Heat
  • Scottie Barnes, Raptors
  • Jalen Duren, Pistons

Alperen Şengün, Basketbol, Spor, NBA, Son Dakika

