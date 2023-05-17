Milli yıldızımız Enes Ünal'a Benfica talip oldu! - Son Dakika
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Milli yıldızımız Enes Ünal'a Benfica talip oldu!

17.05.2023 13:56

Benfica, Getafe forması giyen milli futbolcuya talip oldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Getafe Başkanı Angel Torres, "Enes gibi bitirme yeteneğine sahip bir golcüyü bulmak hiç kolay değil. İtalya ve İngiltere'den birçok kulüp onu istedi ancak masada resmi bir teklif yok." ifadelerini kullandı. İspanyol ekibinin milli futbolcu için biçtiği bonservis ise 20 milyon euro.

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Enes Ünal, Portekiz'in dev kulübü Benfica'nın radarına girdi.

GETAFE, 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Getafe forması giyen milli futbolcu için Benfica teklif yapmaya hazırlanıyor. UOL Esporte'de yer alan habere göre, Enes'i kadrosuna katmak isteyen kulüp 20 milyon euroyu gözden çıkarmak zorunda.

"MASADA RESMİ BİR TEKLİF YOK"

Getafe Başkanı Angel Torres, Enes için yaptığı açıklamada, "Enes Ünal çok iyi bir profesyonel ve çok gol atan bir oyuncu. Enes gibi bitirme yeteneğine sahip bir golcüyü bulmak hiç kolay değil. İtalya ve İngiltere'den birçok kulüp onu istedi ancak masada resmi bir teklif yok." dedi.

ENES'İN KARNESİ

Enes Ünal bu sezon Getafe formasıyla 36 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gol atma başarısı gösterdi. Enes'in İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Enes Ünal, Benfica, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli yıldızımız Enes Ünal'a Benfica talip oldu! - Son Dakika


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