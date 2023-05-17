Milli yıldızımız Enes Ünal'a Benfica talip oldu!

Bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Enes Ünal, Portekiz'in dev kulübü Benfica'nın radarına girdi.
Getafe forması giyen milli futbolcu için Benfica teklif yapmaya hazırlanıyor. UOL Esporte'de yer alan habere göre, Enes'i kadrosuna katmak isteyen kulüp 20 milyon euroyu gözden çıkarmak zorunda.
Getafe Başkanı Angel Torres, Enes için yaptığı açıklamada, "Enes Ünal çok iyi bir profesyonel ve çok gol atan bir oyuncu. Enes gibi bitirme yeteneğine sahip bir golcüyü bulmak hiç kolay değil. İtalya ve İngiltere'den birçok kulüp onu istedi ancak masada resmi bir teklif yok." dedi.
Enes Ünal bu sezon Getafe formasıyla 36 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 15 gol atma başarısı gösterdi. Enes'in İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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