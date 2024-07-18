Milli yüzücü Damla Uğur, Kuzey Makedonya'da altın madalya peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli yüzücü Damla Uğur, Kuzey Makedonya'da altın madalya peşinde

Tekirdağ'da yaşayan milli yüzücü Damla Uğur, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. Uğur, ailesinin yönlendirmesiyle başladığı yüzme kursunda yeteneklerini göstererek milli takıma seçildi. Antrenörü Emrah Şahin, öğrencisinin başarılarından gurur duyduğunu belirtti ve Uğur'un hırslı ve istekli bir sporcu olduğunu vurguladı. Damla Uğur ise yüzmeyi sevdiğini ve milli forma altında altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

18.07.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da yaşayan milli yüzücü Damla Uğur, 23-25 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde düzenlenecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında Çorlu ilçesinde yüzme kursuna başlayan Uğur, yetenek taramasında antrenörlerin dikkatini çekti ve katıldığı yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti. Son olarak Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası'na katılan Uğur, ikinci olarak milli takıma seçildi. Uğur, milli takım formasıyla katılacağı yarışmada altın madalya kazanabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Antrenör Emrah Şahin, AA muhabirine, öğrencisinin elde ettiği başarılarla gurur duyduğunu söyledi.

Son yarışmasında öğrencisinin, 398 sporcu içerisinde güzel bir derece elde ederek milli takım sporcusu olmaya hak kazandığını belirten Şahin, birlikte daha iyi sonuçlar için çalıştıklarını ifade etti.

Damla'yı suda ilk gördüğünde birçok başarıya imza atabileceğine inandığını dile getiren Şahin, "Damla, 6 yaşında kurs gruplarımızda yüzmeye başladı. Kurs gruplarımızda yetenek taramasıyla kendisini seçtik. 7 yaşından itibaren aralıklarla birlikte çalıştık." dedi.

Şahin, yoğun bir antrenman programı içerisinde çalıştıklarını ve başarının sırrının çok çalışmak olduğunu belirtti.

Amacının sporcusunu altın madalya ile tanıştırmak olduğunu ifade eden Şahin, " Marmaris'teki Açık Su Şampiyonası ve milli takım belirleme yarışmalarında Türkiye 2'ncisi oldu. Bu derecesiyle ülkemizi Kuzey Makedonya Ohri'de düzenlenecek olan Açık Su Şampiyonası'nda temsil hakkı kazandı. Bizleri çok gururlandırdı. Oraya sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Ona güveniyorum. Damla çok hırslı ve istediğini koparabilen bir kız. O yüzden altın madalya bekliyorum."diye konuştu.

Uğur ise yüzmeyi çok sevdiğini belirtti. Amacının milli forma altında altın madalya kazanmak olduğunu aktaran Uğur, şunları kaydetti:

"Antrenörümle güzel bir antrenman programımız var. Ne kadar yoğun olursa olsun asla yorulmuyorum. İlk başta sudan korkmuştum ama zamanla korkumu yendim ve zor olmadığını anladım. Çeşitli yarışmalara katıldım ve derecelerim oldu. Marmaris'te 2'nci olmak benim için çok büyük heyecandı. Kuzey Makedonya'da düzenlenecek olan yarışmada ülkeme altın madalya getirmek için çalışacağım."

Kaynak: AA

Emrah Şahin, Milli Takım, Makedonya, Tekirdağ, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli yüzücü Damla Uğur, Kuzey Makedonya'da altın madalya peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 12:16:19. #1.13#
SON DAKİKA: Milli yüzücü Damla Uğur, Kuzey Makedonya'da altın madalya peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement