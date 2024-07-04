Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon oldu

Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest finalinde 14:41.89'luk derecesiyle birinci olarak Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarısıyla Dünya Gençler, Avrupa Gençler ve Türkiye rekorlarını kıran Tunçelli, ikinci kez Avrupa Gençler şampiyonu oldu. Madalyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan takdim etti.

04.07.2024 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest finalinde rekor kırarak Avrupa şampiyon oldu

Litvanya'nın Vilnius kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest finalinde suya giren Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14: 41.89'luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve Dünya Gençler, Avrupa Gençler ve Şampiyona ve 17-18-19+ yaş Türkiye rekorlarını kırarak ikinci kez Avrupa Gençler şampiyonu oldu. Kuzey, yarışı 15: 04.04 derecesiyle ikinci sırada bitiren Alman Johannes Liebmann'a 22.15 saniye fark attı. Kuzey Tunçelli'ye ve kürsüye çıkan diğer sporculara madalyalarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan takdim etti.

Rekortmen yüzücü, geçtiğimiz sene Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 14: 58.89'luk derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu.

Öte yandan Kerem İlyem 200 metre kurbağalama yarı finalinde 2: 13.83 yüzerek 4. olarak final yüzmeye hak kazandı. Final yarışı 5 Temmuz Cuma günü yüzülecek. Bir diğer yüzücü Arda Akkoyun ise 100 metre kelebekte 53: 45'lik derecesiyle Avrupa 9.'su oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Litvanya, Türkiye, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Almanlar iyice çirkinleşti Merih’i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular
21:35 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu
21:34 TBMM’de tansiyon zirve yaptı Ağbaba’dan Gökçek’e: Baban hırsız mı, FETÖ’cü mü TBMM'de tansiyon zirve yaptı! Ağbaba'dan Gökçek'e: Baban hırsız mı, FETÖ'cü mü?
21:02 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’in ’gayrimenkul satışı’ iddialarına yanıt Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'in 'gayrimenkul satışı' iddialarına yanıt
20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 22:24:29. #1.11#
SON DAKİKA: Milli yüzücü Kuzey Tunçelli Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda rekor kırarak şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement