Milli yüzücü Merve Tuncel'den bronz madalya - Son Dakika
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Milli yüzücü Merve Tuncel'den bronz madalya

01.07.2022 21:46
Milli yüzücü Merve Tuncel'den bronz madalya

Cezayir'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 200 metre kelebek finalinde 2: 12.59'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 200 metre kelebek finalinde 2: 12.59'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.


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Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli yüzücü Merve Tuncel'den bronz madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli yüzücü Merve Tuncel'den bronz madalya - Son Dakika
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