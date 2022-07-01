Milli yüzücü Merve Tuncel'den bronz madalya

Cezayir 'de devam eden 19'uncu Akdeniz Oyunları 'nda milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 200 metre kelebek finalinde 2: 12.59'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, Cezayir, Spor, Son Dakika

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