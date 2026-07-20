Milli Yüzücülerden 27 Madalya!

Milli sporcular, Slovenya'da düzenlenen Central European Countries Junior Meet (CECJM) Yüzme Şampiyonası'nda 27 madalya elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'daki organizasyonda milliler, 7 altın, 12 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.
Erkeklerde 194 puanla 1'inci, kadınlarda 111 puanla 4'üncü sırada yer alan milli takım, genel klasmanda da 1'inci oldu.
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