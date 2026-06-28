A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında 2-0 geriye düştüğü mücadelede Arjantin'i 3-2 mağlup etti. Milliler, ikinci haftadaki son maçında yarın TSİ 17.30'da Belçika ile karşılaşacak.
Salon: PreZero Arena
Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)
Türkiye: Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Berkay (L) (Kaan, Matic, Cafer, Mirza, Hilmi)
Arjantin: de Cecco, Vicentin, Loser Bruno, Gomez, Martinez Franchi, Zerba, Massimino (L) (Ramos, Giraudo, Kukartsev, Diaz, Pages, Palonsky)
Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 25-18, 18-16
Süre: 130 dakika - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Milliler Arjantin'i Devirdi - Son Dakika
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