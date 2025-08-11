21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Çekya'ya 3-2 yenildi.
Ay-yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentinde oynanan karşılaşmayı 22-25, 24-26, 25-21, 25-22 ve 8-15'lik setlerle kaybetti.
Grupta 2. mağlubiyetini yaşayan milli takım, son maçını yarın İtalya ile yapacak.
Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk 4'e giren takımlar, adlarını son 16'ya yazdıracak.
Son Dakika › Spor › Milliler Çekya'ya Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?