Milliler, Çin'i 3-0 Yenerek VNL'e Başladı - Son Dakika
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Milliler, Çin'i 3-0 Yenerek VNL'e Başladı

Milliler, Çin\'i 3-0 Yenerek VNL\'e Başladı
24.06.2026 16:08
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 VNL'in ilk maçında Çin'i 3-0 ile geçti.

SALON: PreZero Arena

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)

ÇİN: Wu, B. Wang, Peng, Jiang, L. Li, Hu, Qu (L) (Wen, Z.H. Wang, Y.Z. Li, H.B. Wang, Yang, Xue, Yu)

TÜRKİYE: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Kaan, Hilmi, Mert, Samet)

SETLER: 16-25, 19-25, 21-25

SÜRE: 73 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasına galibiyetle başladı.

Filenin Efeleri, VNL'in ikinci hafta açılış maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Milli takım, etkili bir performans ortaya koyduğu mücadelede rakibini 3-0 mağlup ederek haftaya galibiyetle giriş yaptı.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Etkinlik, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milliler, Çin'i 3-0 Yenerek VNL'e Başladı - Son Dakika

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