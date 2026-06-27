Milliler Yuva Döndü

2026 FIFA Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nu son sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki üçüncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup etmesinin ardından özel uçakla Los Angeles'tan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan ay-yıldızlı kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı. A Milli Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı.
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