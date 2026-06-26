Millilerde 3 Futbolcu İlk Kez Dünyada

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci, ABD maçıyla FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile mücadele etti. Millilerde bu müsabakada görev alan Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci, Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

Maçta yedeklerde yer alan Çağlar 84. dakikada Zeki Çelik'in, Kaan 88. dakikada Orkun Kökçü ve İrfan da 90+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. - LOS ANGELES