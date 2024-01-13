 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milot Rashica: 'Hocamız yeni fikirler ve enerjiyle geldi' - Son Dakika
Üye Girişi

Milot Rashica: 'Hocamız yeni fikirler ve enerjiyle geldi'

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, Teknik Direktör Fernando Santos'un takımın başına gelmesiyle birlikte yeni fikirler ve farklı bir enerji olduğunu belirterek, takımın iyi yolda ilerlediğini söyledi.

Milot Rashica: \'Hocamız yeni fikirler ve enerjiyle geldi\'
13.01.2024 - 22:57,
Abone Ol

- Milot Rashica: "Hocamız yeni fikirler ve enerjiyle geldi"

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica:

"İyi yolda ilerliyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, Teknik Direktör Fernando Santos'un yeni fikirler ve farklı enerjiyle geldiğini belirterek, "Buna da ihtiyacımız vardı. Herkes de farklı bir reaksiyon gösterdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan ve 2. golüne imza atan Milot Rashica, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Karagümrük karşısında iyi oynadıklarını belirten Rashica, "Hepimiz elimizden geleni yaptık. 3 güzel gol attık. Sonucunda da 3 puanı aldık. Taraftarımızı mutlu ettik ama hepimiz için de çok önemli bir galibiyetti" dedi.

"Hocamız yeni fikirler ve enerjiyle geldi"

Teknik Direktör Fernando Santos'un takımın başına gelişi sonrası her oyuncunun farklı reaksiyon gösterdiğini belirten Rashica, "Hocamız yeni fikirler ve farklı bir enerjiyle geldi. Buna da ihtiyacımız vardı. Herkes de farklı bir reaksiyon gösterdi. İki üç gündür birlikte idman yapıyoruz. Bugün de görmüşsünüzdür. Bu tempomuza ve oyunumuza yansıdı. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

"İyi yolda ilerliyoruz"

Genç oyuncu Semih Kılıçsoy ile uyumu hakkında ise Kosovalı futbolcu, "Sadece ikimiz değil aslında takımımız bize yardımcı oluyor. Bizi iyileştiren takım arkadaşlarımız. İdmanlarda çalıştığımız şeyleri yapıyoruz. Kale önünde bitiricilik anlamında daha iyi olmak için çalışıyoruz. Bu işe de yarıyor. Semih genç bir oyuncu. İyi yolda ilerliyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hocamızın fikirleri üzerinde çalışıyoruz"

Santos ile ilgili görüşlerini de aktaran 27 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimiz hocamızın oyun tarzını biliyoruz. Kendi fikirleri var. Farklı fikirleri var. Kendi ekibi var. Bu fikirleri bize yansıtmaya çalışıyor. Bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Daha önceden gözlemledikleri detaylar var. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde zaman da var. Daha da iyi olacağız."

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fernando Santos, Milot Rashica, Beşiktaş, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milot Rashica: 'Hocamız yeni fikirler ve enerjiyle geldi' - Son Dakika


22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49
Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11
Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53
Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi

Son Dakika
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
20:38 Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olmak isteyen protestoculara polisten sert müdahale
20:36 Yine yaptı yapacağını! Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ı sırtlamaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 23:31:22. #1.11#
SON DAKİKA: Milot Rashica: 'Hocamız yeni fikirler ve enerjiyle geldi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement