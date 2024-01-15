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Milwaukee Bucks, Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle Sacramento Kings'i mağlup etti - Son Dakika
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Milwaukee Bucks, Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle Sacramento Kings'i mağlup etti

NBA'de Milwaukee Bucks, Damian Lillard'ın uzatma dakikalarının son saniyesinde kaydettiği üç sayılık basketle Sacramento Kings'i sahasında 143-142 mağlup etti. Milwaukee'ye maçı kazandıran üçlüğü atan Damian Lillard, 29 sayı, 8 asist ve 4 ribaundla müsabakayı tamamladı.

Milwaukee Bucks, Damian Lillard\'ın son saniye üçlüğüyle Sacramento Kings\'i mağlup etti
15.01.2024 - 10:12,  Güncelleme: 10:17
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NBA'de Milwaukee Bucks, Damian Lillard'ın uzatma dakikalarının son saniyesinde kaydettiği üç sayılık basketle Sacramento Kings'i sahasında 143-142 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon 5 maçla devam etti. Doğu Konferansı ekibi Mlwaukee Bucks, evinde Batı Konferansı temsilcisi Sacramento Kings'i uzatmalara giden karşılaşmada Damian Lillard'ın son saniye üçlüğüyle 143-142'lik skorla yendi. Milwaukee'ye maçı kazandıran üçlüğü atan Damian Lillard, 29 sayı, 8 asist ve 4 ribaundla müsabakayı tamamladı. Ayrıca Lillard, bu performansıyla kariyerinde 2 bin 500 üçlüğe ulaştı. Ev sahibinde 27 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Giannis Antetokounmpo ile 23 sayı, 5 asist, 4 ribaund kaydeden Malik Beasley de galibiyette önemli pay sahibi oldu. Sacramento'da ise De'Aaron Fox'un 32 sayı, 5 asist, 2 ribaundu, Malik Monk'un da 28 sayı, 7 ribaund, 7 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

Denver Nuggets: 117 - Indiana Pacers: 109

Miami Heat: 104 - Charlotte Hornets: 87

Milwaukee Bucks: 143 - Sacramento Kings: 142

Minnesota Timberwolves: 109 - LA Clippers: 105

Portland Trail Blazers: 116 - Phoenix Suns: 127 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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