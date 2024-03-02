Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u 113-97 yendi. Giannis Antetokounmpo'nun 46 sayı, 16 ribaunt, 6 asistlik performansıyla Bucks, üst üste 5, bu sezon ise 40. galibiyetini elde etti. Bulls'ta Onuralp Bitim 6 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle maçı tamamladı. Celtics ise sahasında Dallas Mavericks'i 138-110 mağlup ederek bu sezon 47. galibiyetini aldı.

02.03.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u 113-97 yendi.

NBA'e 9 maçla devam edildi. All-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 46 sayı, 16 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Bucks, üst üste 5, bu sezon ise 40. galibiyetini elde etti.

Bucks'ta Damian Lillard 16 sayı, 3 ribaunt, 7 asist, Patrick Beverley 14 sayı, 4 ribaunt, Brook Lopez 12 sayı, 3 ribaunt, Bobby Portis 11 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Bulls'ta 16 dakika süre alan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 6 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle maçı tamamladı. Coby White 22 sayı, 3 ribaunt, Nikola Vucevic 17 sayı, 9 ribaunt, Ayo Dosunmu 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, DeMar DeRozan 12 sayı, 9 asistle salondan ayrıldı.

Celtics, Mavericks'i 28 sayı farkla geçti

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, sahasında ağırladığı Dallas Mavericks'i 138-110 mağlup ederek bu sezon 47. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte Jayson Tatum 32 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Jaylen Brown 25 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Kristaps Porzingis 24 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Konuk takımda ise Luka Doncic'in 37 sayı, 12 ribaunt, 11 asistlik "triple double"ı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Kyrie Irving 19, P.J. Washington 17 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers- Charlotte Hornets: 121-114

Detroit Pistons- Cleveland Cavaliers: 100-110

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 138-110

Toronto Raptors- Golden State Warriors: 105-120

Memphis Grizzlies- Portland Trail Blazers: 92-122

New Orleans Pelicans- Indiana Pacers: 129-102

Minnesota Timberwolves- Sacramento Kings: 120-124 (uzatmada)

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 97-113

Los Angeles Clippers- Washington Wizards: 140-115

Kaynak: AA

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, NBA, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kocaeli'de Kadınlar Anne Şehir Merkezlerinde Sağlıklı Yaşam Sürdürüyor
    11:14 Kocaeli'de Kadınlar Anne Şehir Merkezlerinde Sağlıklı Yaşam Sürdürüyor

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Anne Şehir Merkezleri, kadınlara spor, fizyoterapist ve diyetisyen hizmetleri sunarak fazla kilolarından kurtulmalarına yardımcı oluyor. Kadınlar, merkezlerdeki etkinlikler sayesinde sağlıklı yaşam sürdürdüklerini ve mutlu olduklarını dile getiriyor.

  • Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde öne çıkan notlar
    11:11 Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde öne çıkan notlar

    Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasındaki rekabetin tarihçesi, ilk gol atan futbolcular, golcüler, en farklı skorlu galibiyetler, seyircisiz derbiler, en çok oynayan oyuncular, en gollü maçlar, 4-4'lük maçlar, galibiyet özlemi çekilen yıllar, iki takımda da oynayan futbolcular, en erken derbi, seyirci rekoru kırılan maç ve yarıda kalan derbi hakkında bilgiler.

  • Ruhi Sarıalp, Türkiye'ye atletizm branşında ilk madalyayı kazandıran isim oldu
    11:10 Ruhi Sarıalp, Türkiye'ye atletizm branşında ilk madalyayı kazandıran isim oldu

    Ruhi Sarıalp, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda üç adım atlamada bronz madalya kazanarak Türkiye'ye atletizm branşında ilk madalyayı getirdi. Ayrıca, 1950 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da madalya kazanan Sarıalp, ABD'deki Coast Guard Academy'de eğitmenlik yaparak uzay programlarına katıldı ve Türkiye'ye döndükten sonra İTÜ Spor Bölümü'nde dersler verdi.

  • Türkiye Gençler Yüzme Milli Takımı Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor
    11:10 Türkiye Gençler Yüzme Milli Takımı Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor

    Türkiye Gençler Yüzme Milli Takımı, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya almak için Erzurum'da çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek irtifada performanslarını artırmak için kamp programına dahil olan yüzücüler, yeni sezonda Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor. Milli takım antrenörü Tolga Çağatay, sporcuların geçmiş başarılarından bahsederek, bu sene hedeflerinin yine altın madalya kazanmak olduğunu belirtti.

  • Tekirdağlı sporcular Sinem Yıldız ve Ece Mert milli takıma katılmaya hak kazandı
    11:09 Tekirdağlı sporcular Sinem Yıldız ve Ece Mert milli takıma katılmaya hak kazandı

    Badminton Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sinem Yıldız ve gümüş madalya kazanan Ece Mert, milli takıma katılmaya hak kazandı. Yıldız ve Mert, Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek.

  • CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli Proje Tanıtımı Yaptı
    11:06 CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli Proje Tanıtımı Yaptı

    CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli, yerel seçimlere sayılı günler kala proje tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Mustafa Denizli ve Çiğdem Kayalı da kızları Lal Denizli'yi izleyen davetliler arasındaydı.

  • Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Yenilmezlik Serisini Sürdürmek İstiyor
    10:39 Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Yenilmezlik Serisini Sürdürmek İstiyor

    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunda bulunurken, son dönemdeki galibiyet serisini devam ettirmek ve şampiyonluk yolunda hata yapmamak için büyük bir mücadele verecek. Galatasaray, deplasman performansıyla da dikkat çekiyor ve ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Beşiktaş'ın evindeki galibiyet şanssızlığını kırmak için ise büyük bir çaba sarf edecek.

  • Süper Lig'in yayın ihalesinde mutlu son! Gelir iki katına çıktı
    10:28 Süper Lig'in yayın ihalesinde mutlu son! Gelir iki katına çıktı

    29 Şubat'ta iptal edilen Trendyol Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde mutlu sona ulaşıldı. Beinsports adına 160 milyon dolarlık yeni bir teklif götüren Digiturk'ün teklifi TFF ihale komisyonu tarafından kabul edildi.

  • Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1. lige yükselme maçında galip geldi
    10:28 Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1. lige yükselme maçında galip geldi

    Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'indeki finallerde Beykoz Belediye Spor'u 3-2 yenerek 1. lige yükselme şansını elde etti. Maçı Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve taraftarlar büyük bir heyecanla izledi. Takımın bir sonraki maçı 2 Mart 2024 Cumartesi günü Aksaray 1989 Spor ile oynanacak.

  • Yalova'da düzenlenen etkinlikte 'My Yalova Vizyon Ödülleri' sahiplerini buldu
    10:27 Yalova'da düzenlenen etkinlikte 'My Yalova Vizyon Ödülleri' sahiplerini buldu

    Yalova'da düzenlenen etkinlikte, My Yalova dergisi tarafından jüri ve halk oylarıyla belirlenen 22 kişi ve kuruma ödüller verildi. Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Kentsel Planlama kategorisinde ikinci kez ödül aldı ve kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, kültür sanata katkı ödülü de alan Tutuk, Yalova'nın kültür sanat şehri olma hedefini vurguladı. Diğer kategorilerde ise Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel ödüllerini aldı. Tören, diğer önemli isimlerin katılımıyla sona erdi.


10:03 Çocuklara ilaç vererek ailelerine cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktorun davası devam ediyor Mağdurlardan çarpıcı ifadeler Çocuklara ilaç vererek ailelerine cinsel istismar tuzağı kurmakla suçlanan doktorun davası devam ediyor! Mağdurlardan çarpıcı ifadeler
10:01 Karar Meclis’ten geçti İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler Karar Meclis'ten geçti! İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler
09:16 Neçirvan Barzani ile görüşen Erdoğan’dan bölge ülkelerini kalkındıracak projeye tam destek Neçirvan Barzani ile görüşen Erdoğan'dan bölge ülkelerini kalkındıracak projeye tam destek
08:56 Ordu, Trabzon ve Samsun anketi Seçime sayılı günler kala işte partilerin oy oranları Ordu, Trabzon ve Samsun anketi! Seçime sayılı günler kala işte partilerin oy oranları
08:30 Sahte yatırım uygulamaları ile insanları kandırıyorlardı Ekipler 20 ilde eş zamanlı düğmeye bastı Sahte yatırım uygulamaları ile insanları kandırıyorlardı! Ekipler 20 ilde eş zamanlı düğmeye bastı
10:40 Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu Vizyona 3 gün kala davalık olmuştu! Hukuk mücadelesini kazanan Ahmet Kaya filmi seyirciyle buluştu
10:28 Süper Lig’in yayın ihalesinde mutlu son Gelir iki katına çıktı Süper Lig'in yayın ihalesinde mutlu son! Gelir iki katına çıktı
09:27 Settar Tanrıöğen’in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan diziye katıldı
09:11 İstanbul metrosunda bir şahıs uyuşturucu madde kullandı İstanbul metrosunda bir şahıs uyuşturucu madde kullandı
08:19 Survivor’da bir ilk Bir yarışmacı yakını Dominik’le bağlantıya geçti, Yunus Emre’nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı Survivor'da bir ilk! Bir yarışmacı yakını Dominik'le bağlantıya geçti, Yunus Emre'nin eşi sözleriyle kafa karıştırdı
08:11 CHP lideri Özel’in “Adayınızı geri çekin“ çağrısına Akşener’den sert yanıt: Bıktım, usandım, midem bulanıyor CHP lideri Özel'in "Adayınızı geri çekin" çağrısına Akşener'den sert yanıt: Bıktım, usandım, midem bulanıyor
07:42 Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı Güzel oyuncu Gizem Arıkan, iki yıllık sevgilisiyle nişanlandı
05:46 İsrail ordusunun Gazze’de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda, en az 17 Filistinli öldü İsrail ordusunun Gazze'de sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda, en az 17 Filistinli öldü
04:03 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında firariler için istenen ’kırmızı bülten’ talebi reddedildi 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında firariler için istenen 'kırmızı bülten' talebi reddedildi
01:13 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 11:15:54. #1.11#
SON DAKİKA: Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement