Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u yendi

Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Yenilmezlik Serisini Sürdürmek İstiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunda bulunurken, son dönemdeki galibiyet serisini devam ettirmek ve şampiyonluk yolunda hata yapmamak için büyük bir mücadele verecek. Galatasaray, deplasman performansıyla da dikkat çekiyor ve ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Beşiktaş'ın evindeki galibiyet şanssızlığını kırmak için ise büyük bir çaba sarf edecek.