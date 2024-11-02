Mine Türker Avrupa Şampiyonu Olmayı Başardı - Son Dakika
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Mine Türker Avrupa Şampiyonu Olmayı Başardı

Mine Türker Avrupa Şampiyonu Olmayı Başardı

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcusu Mine Türker, Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar ve Karışık Çiftler Bocce Şampiyonası'nde zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

02.11.2024 15:23  Güncelleme: 15:24
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar ve Karışık Çiftler Bocce (Volo) Şampiyonası'nda zirveye çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

Toroslar Bocce Tesisi'nde 31 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, 11 ülkeden sporcular kürsü mücadelesi verdi. Şampiyonada röle disiplininde mücadele eden Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, elde ettiği başarıyla ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıktı. Organizasyonda bir diğer Bursalı sporcu İnci Ece Öztürk ile birlikte mücadele eden Mine Türker, Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. - BURSA

Kaynak: İHA

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