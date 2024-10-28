Minik Dansçılardan Madalya Başarısı

Spor

Minik dansçılar, Dünya Hip Hop Şampiyonası'nda birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Kuzey Makedonya'da düzenlenen organizasyonun alt disiplini dans yıldızları kategorisinde Türk dansçılar da yarıştı.

Melike Hüma Kaplan, Arya Atan ve Neslihan Koç'tan oluşan takım, minikler grup kategorisinde ikinciliği elde etti.

Melike Hüma ile Arya ayrıca minik çiftlerde bronz madalyanın sahibi oldu.