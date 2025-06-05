Minik Güreşçiler Türkiye Şampiyonası\'na Katılma Hakkı Kazandı

Manisa'da düzenlenen Minikler İl Güreş Şampiyonası'nda Turgutlu Belediye Güreş Kulübü sporcuları elde ettikleri derecelerle Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Başarılı sporcular, 20 Haziran'da Sivas'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı ve Turgutlu'yu temsil edecek.

Turgutlu Belediye Güreş Kulübü'nün Antrenörü Eyüp Sayan yönetiminde şampiyonaya hazırlanan minik güreşçiler, Manisa İl Şampiyonası'nda şu dereceleri elde etti: "Bedirhan Acar - 57 kg 1'incilik, Mahmut Acar - 28 kg 1'incilik, Enes Sayan - 57 kg 2'ncilik, Eyüp Çifter - 41 kg 2'ncilik, Servet Can Doğan - 44 kg 3'üncülük."

Elde edilen bu başarılar sayesinde sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. 20 Haziran'da Sivas'ta gerçekleştirilecek olan şampiyonada, Turgutlu'nun minik güreşçileri minderde ter dökecek. - MANİSA