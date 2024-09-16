Minik Kramponlar Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Başakspor Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Minik Kramponlar Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Başakspor Oldu

Minik Kramponlar Futbol Turnuvası\'nda Şampiyon Başakspor Oldu

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası'nda 24 takım ve 360 sporcu kıyasıya mücadele etti. Başakspor turnuvanın şampiyonu olurken, ödüller dereceye giren takımlara verildi.

16.09.2024 09:24  Güncelleme: 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası' bu sene de şampiyonlarını seçti. Dün gerçekleştirilen turnuvaya 360 sporcu katıldı. Turnuvanın kazananlarına ise çeşitli ödüller verildi.

Ümraniye Belediyesi tarafından genç yetenekleri desteklemek ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl 5.'si düzenlenen 'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası'nda ödüller sahiplerini buldu. Dudullu Spor Tesisleri'nde yapılan turnuvaya 24 takım, 360 sporcu katıldı. 68 müsabakanın oynandığı turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalya verildi. Dün gerçekleştirilen turnuvada gün boyu kıyasıya mücadele eden takımlardan Başakspor turnuvanın şampiyonu oldu. İkinci Ümraniye Çakmakspor, üçüncü Hazalspor, dördüncü ise İstanbul Mesudiyespor oldu. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da turnuvaya gelerek çocukları ziyaret edip, tebrik konuşması yaptı.

"Bunlar bizim hayatımız, her şeyimiz"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "24 takım burada eşleştiler, inşallah akşama doğru da şampiyonlar belli olacak. Ümraniye'de spor bir başka diyorum. Çünkü bu yavrularımıza minik kramponlar adı altında bir turnuva düzenledik. Bunlar bizim hayatımız, her şeyimiz. Ümraniye'mizde 58-60 bin gencimizle spor yapıyoruz. Bugün de burada hep beraber anneler ve babalar ile çocuklarımızın futbolunu seyredeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ümraniye, istanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Minik Kramponlar Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Başakspor Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:12 Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimiz yok Mehmet Şimşek herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Şu anda gündemimiz yok
21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:30:48. #1.13#
SON DAKİKA: Minik Kramponlar Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Başakspor Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement