Minik snowboardculardan kaymakama ziyaret - Son Dakika
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Minik snowboardculardan kaymakama ziyaret

22.03.2022 11:50
Minik snowboardculardan kaymakama ziyaret

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü bünyesinde snowboard yapan ve U11 kategorisinde İl ve Türkiye Şampiyonasında derece elde eden minik sporcular Zeynep Nisa Yerebasmaz ve Hakan Sedat Turaç, Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca'yı makamında ziyaret etti.

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü bünyesinde snowboard yapan ve U11 kategorisinde İl ve Türkiye Şampiyonasında derece elde eden minik sporcular Zeynep Nisa Yerebasmaz ve Hakan Sedat Turaç, Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca'yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette miniklerin Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ile madalya tokuşturması renkli görüntülere sahne oldu. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Teknik Kurul Üyesi Metehan Yörükoğlu, "Sayın Kaymakamımız Metin Eyyüpkoca'ya bizi kabul ettiği için şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Kaymakamımızın spora çok önem verdiğini görmek yaptığımız işte bizi daha da şevklendirdi. Sporcularımızla ayrı ayrı ilgilendi. Kendisi bize Erciyes'e yakın bir ilçede bu başarıların artarak devam etmesini beklediğini söyledi. Bu konuda her türlü desteği vereceğini de ifade etti. Özellikle sağlıklı nesil gelişimi konusundaki fikirleri bizim için çok değerli olduğunu belirtmek isterim. Sadece akademik başarı bekleyerek bir nesil yetiştirmenin sakıncalarına dikkat çekerek bunun sağlıklı olmadığını akademik başarı sportif başarı ile taçlandırılmalı. Yerel yönetimlerin de desteğiyle bu spor branşında inşallah Yahyalı'mızın adı daha sık duyulacak. Miniklerin spor yelpazesinde kayak ve snowboard da olacak. Biz de idareci olarak kendimizi çocuklarımızın hayalinin peşinden koşabildiğimiz ölçüde başarılı görüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Minik snowboardculardan kaymakama ziyaret
Minik snowboardculardan kaymakama ziyaret

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Türkiye, Yahyalı, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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