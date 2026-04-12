Minik Taraftarlardan Polis Haftası\'na Destek

Eskişehir'de oynanan Ankara Demirspor-Bursaspor maçında Polis Haftası kapsamında üniforma ile sahaya çıkan minik taraftarlar ilgi odağı oldu.

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyum'unda oynayan maçta Polis Haftası kapsamında güzel bir etkinliğe imza atıldı. Oyuncular ile birlikte sahaya çıkan çocuklara polis ve asker üniformaları giydirildi. Üniformalı minikler sahaya girerken görevi başında olan polis memurları ile fotoğraf çektirip sohbet etti. İstiklal Marşı okunurken futbolcuların önünde duran üniformalı çocuklar, güzel görüntüler oluşturdu. - ESKİŞEHİR