Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı - Son Dakika
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Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı

18.04.2022 16:01
Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler Yıldızlar Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Minikler Yıldızlar Karate İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular 19 - 24 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı
Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı
Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı

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gençlik, Kayseri, Türkiye, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Minik-Yıldız Kayseri İl Birinciliği tamamlandı - Son Dakika


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