Miniklerden ilk resmi müsabakada 8 madalya - Son Dakika
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Miniklerden ilk resmi müsabakada 8 madalya

28.03.2022 12:31
Miniklerden ilk resmi müsabakada 8 madalya

Malatya'da minik Tekvandoculardan 8'i, il şampiyonasında madalya kazanarak, grup şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler.

Malatya'da minik Tekvandoculardan 8'i, il şampiyonasında madalya kazanarak, grup şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler.

Malatya Merkez Spor Salonunda 26- 27 Mart tarihlerinde düzenlenen Tekvando Minikler il şampiyonası müsabakalarında Malatya Gençlik ve Spor Kulübü minik sporcuları 8 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ayşe Biri'nin eşliğinde şampiyonaya hazırlanan minik sporcular, azimli ve disiplinli bir şekilde çalışmaları neticesinde ilk meyvelerini alıp 8 madalya kazandı. Minik sporcular dört gümüş, dört bronz olmak üzere toplamda sekiz madalya aldılar.

Sekiz minik Tekvandocu, il şampiyonasında madalya kazanarak, grup şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler. - MALATYA

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Malatya Merkez, 27 Mart, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Miniklerden ilk resmi müsabakada 8 madalya - Son Dakika


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