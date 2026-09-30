Minsk'i 1-0 yenen Fenerbahçe arsaVev son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Minsk'i 1-0 yenen Fenerbahçe arsaVev son 16 turuna yükseldi

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UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 yenen Fenerbahçe arsaVev, son 16 turuna yükseldi. Teknik direktör Gökhan Bozkaya, oyuncularını kutlayarak Avrupa'da gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini söyledi.

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe arsaVev'de teknik direktör Gökhan Bozkaya, sarı-lacivertli takımın sürekli geliştiğini söyledi.

Gökhan Bozkaya, Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini belirten Bozkaya, "Oyuncularımı kutluyorum. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. İlkleri yaşatıyoruz. Son 16 turundayız. Bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler." ifadelerini kullandı.

Bozkaya, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini dile getirerek, "Oyuncularıma güveniyorum. Bir tur daha geçince çeyrek finale yükseleceğiz. Devam edebiliriz. Maç maç bakmak lazım. Taraftarın desteğiyle gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağız ve kulübümüzü en iyi şekilde Avrupa'da temsil edeceğiz." diye konuştu.

Fenerbahçe'de hedeflerin her zaman yüksek olduğunu aktaran 45 yaşındaki teknik direktör, "Ben ilk geldiğimde Fenerbahçe hiç şampiyonluk yaşamamıştı. Hedefimiz de şampiyonluktu. Doğru bir kadro planlaması yaptık. Şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştık. Sonra da şampiyon olduk. Şimdi Avrupa'da hedeflerimiz var. İlk defa burada mücadele ediyoruz. Doğru bir oyuncu planlaması var. Doğru bir yoldayız. Kadın futbolu her gün gelişiyor. Kulüp olarak biz de gelişiyoruz. Son 5 yılda hem oyuncu hem oyun kalitesi olarak üst noktalara geldik. Doğru bir yoldayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli oyuncu Marie Divine Ngah Manga'nın sağlık durumuna değinen Bozkaya, "Manga'nın dizinde bir şişlik vardı. Onu riske etmek istemedik. Milli takım arasından sonra sağlıklı bir şekilde döneceğini düşünüyorum. Ciddi bir şey yok." dedi.

Kaynak: AA
FenerbahçeBelarusSporSon Dakika

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