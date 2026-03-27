Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi

27.03.2026 00:00
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 yenilen Romanya'da milli futbol takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, savunmada yaptıkları bir hata nedeniyle hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

'ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Türkiye'ye karşı iyi savunma yapmaya çalıştıklarını belirten Lucescu, "Çok dengeli bir maç oldu. Savunmada yaptığımız bir hata, hak etmediğimiz mağlubiyet yaşamamıza sebep oldu. Maçı kaybettiğimiz ve devam edemediğimiz için çok üzülüyorum. Bir pozisyonumuz direkten döndü. Bir pozisyonda da Hagi daha dikkatli olsa ve ayak içi vursa gol olabilirdi." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK BEĞENİYORUM'

Türk futbolunun iyi bir dönemden geçtiğini aktaran Mircea Lucescu, "Bu takımı görev yaptığım dönemde inşa ettim ve gençleştirdim. Bazı sonuçları alamadım, feda ettik. Ancak Türkiye şimdi bunların karşılığını alarak başarılı sonuçlar almaya başladı. Türkiye'yi çok beğeniyorum. İyi bir teknik direktörleri var. Türkiye'ye çok iyi yabancılar geldi. Bu isimler Türk oyunculara da örnek oldu." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı, Mircea Lucescu, Milli Takım, Türkiye, Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Neco3955 Neco3955:
    olsun herşeye rağmen o iyi bir hoca tebrikler 8 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Biz senden razıyız o kadar emeğin var üzerimizde. Allah da senden razı olsun hocam. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

00:45
A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu
A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu
00:27
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
23:46
Rumenlerden provokasyon Montella’ya basın toplantısında saygısız soru
Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
23:29
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Advertisement
