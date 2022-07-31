Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda ilk madalya İlke'den - Son Dakika
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Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda ilk madalya İlke'den

31.07.2022 11:15
Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda ilk madalya İlke'den

Mısır'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda bugün kadınlar kategorisi finali yapıldı.

Mısır'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda bugün kadınlar kategorisi finali yapıldı. Milli sporcu İlke Özyüksel şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı ve Türkiye tarihindeki ilk büyükler dünya şampiyonasındaki madalyayı kazandırdı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) Mısır Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte düzenlediği 'UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası', 24-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Mısır'ın İskenderiye kentinde gerçekleştiriliyor. Mısır'da düzenlenen UIPM Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda bugün kadınlar kategorisi finali yapıldı.

90 dakikalık yeni modern pentatlon formatında yapılan ilk UIPM Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'na büyükler kategorisinde yarışan 18 sporcu katılım gösterdi. Türkiye'yi Mısır'da temsil eden kadın sporcular arasında finale kalan milli sporcu İlke Özyüksel, kadınlar finalinde toplam bin 405 puan alarak dünya üçüncüsü oldu. Şampiyonayı İtalyan sporcu Elena Micheli bin 416 puanla şampiyon olarak bitirirken, Macar sporcu Michelle Gulyas bin 412 puanla ikinci oldu.

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Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Mısır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda ilk madalya İlke'den - Son Dakika

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