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Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi - Son Dakika

Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi

07.02.2022 12:28
Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) öğrenim gören Mısırlı ve Sengalli öğrenciler, iki ülke milli takımları arasında oynanan 2021 Afrika Uluslar Kupası final maçını birlikte seyretti.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) öğrenim gören Mısırlı ve Sengalli öğrenciler, iki ülke milli takımları arasında oynanan 2021 Afrika Uluslar Kupası final maçını birlikte seyretti.

Senegal ile Mısır'ın karşı karşıya geldiği ve penaltı atışları sonucu Senegal'in futbol tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olduğu final maçı Karabük Üniversitesi'nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda canlı yayınlanan maçı Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Senegalli ve Mısırlı öğrencilerle birlikte coşkuyla izledi.

Afrika Futbol Federasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ve Mısır karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıl korona virüs pandemisi nedeniyle oynanamayan turnuva bu yıl Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlendi.

Karabük Üniversitesi'nde Senegal ve Mısır'ın final mücadelesi büyük bir heyecanla takip edildi. Üniversitenin 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda pandemi sonrasında futbola yönelik ilk etkinlikte canlı olarak yayınlanan maçı Karabük Üniversitesi Rektörü, Senegalli ve Mısırlı öğrencilerle birlikte izledi. Senegal'den belgesel çekimi için gelen Senegal devlet kanalı RTS'nin çekim ekibi ile Dakar Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri de final heyecanına ortak oldu.

Salonu dolduran öğrenciler maç önünde şarkılarla ve tezahüratlarla ülkelerinin takımlarına destek verdiler. Büyük bir heyecana sahne olan final maçında Senegal penaltı atışları sonucunda Mısır'ı yenerek futbol tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu.

Maçın tamamlanmasıyla Karabük Üniversitesi'nin Senegalli öğrencileri büyük bir mutluluk yaşadı. Öğrencilerin kimisi danslar ve şarkılar eşliğinde eğlenirken, bazıları ise mutluluktan göz yaşlarına hakim olamadı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, maçın ardından öğrencileri tebrik ederek, "Çok keyifli bir akşamdı. Kardeşlik kazandı" diyerek günün anısına iki ülkenin öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.

Karabük Üniversitesi, Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk 3 üniversiteden biri konumunda bulunuyor. Karabük Üniversitesi'nin uluslararası öğrencisi sayısı 12 bine yaklaştı ve bunlardan 4 binini Afrikalı öğrenciler oluşturuyor. - KARABÜK

Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi
Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi
Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi
Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi
Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi
Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi
Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi
Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi

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Senegal, Karabük, Afrika, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mısır ve Senegalli öğrenciler Afrika Kupası finalini birlikte izledi - Son Dakika Spor


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