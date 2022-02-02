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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

02.02.2022 18:12
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta erteleme maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Akhisar Belediye Basketbol'u 98-64 yendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta erteleme maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Akhisar Belediye Basketbol'u 98-64 yendi.

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-20 üstün kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-36 önde gitti.

Son çeyreğe 74-46 üstün giren Bornova Belediyesi Karşıyaka, salondan 98-64 galip ayrıldı.

İki takım arasında daha önce oynanması gereken müsabaka, Akhisar Belediye Basket takımının eski başantrenörü Cengiz Karadağ'ın karşılaşma sırasında kalp krizi geçirmesi sebebiyle ertelenmişti.

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Bornova Belediyesi, Karşıyaka, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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