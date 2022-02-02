Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta erteleme maçında Bornova Belediyesi Karşıyaka, Akhisar Belediye Basketbol'u 98-64 yendi.
Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-20 üstün kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-36 önde gitti.
Son çeyreğe 74-46 üstün giren Bornova Belediyesi Karşıyaka, salondan 98-64 galip ayrıldı.
İki takım arasında daha önce oynanması gereken müsabaka, Akhisar Belediye Basket takımının eski başantrenörü Cengiz Karadağ'ın karşılaşma sırasında kalp krizi geçirmesi sebebiyle ertelenmişti.
Kaynak: AA
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