Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

03.06.2022 23:31
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Mamak Belediyespor, konuk ettiği Samsunspor'u 88-86 yendi.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Mamak Belediyespor, konuk ettiği Samsunspor'u 88-86 yendi.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 31-22 üstün geçen ev sahibi takım, devre arasına da 46-42 üstün girdi. Üçüncü periyodu 66-63 önde kapatan başkent temsilcisi, müsabakayı 88-86 kazandı.

Bu sonuçla Mamak Belediyespor, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Seride beşinci ve son maç 6 Haziran Pazartesi günü Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım adını finale yazdıracak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika

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