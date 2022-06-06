Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

06.06.2022 20:11
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Mamak Belediyespor'u 101-77 yenen Samsunspor, seriyi 3-2 kazanarak finale çıktı.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi beşinci maçında Mamak Belediyespor'u 101-77 yenen Samsunspor, seriyi 3-2 kazanarak finale çıktı.

Mustafa Dağıstanlı Salonu'nda oynanan müsabakada ilk yarıyı 47-37 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, parkeden 24 sayı farkla 101-77 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seride durumu 3-2'ye getiren Samsunspor, adını finale yazdırdı.

Samsunspor, finalde Beysu Konyaspor Basketbol ile karşılaşacak.

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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Kaynak: AA

Samsunspor, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika

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