Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi - Son Dakika
Üye Girişi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

12.06.2022 19:24
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

Salon: Mustafa DağıstanlıHakemler: İbrahim Altıntaş, Fatih Güler, Berk KurtulmuşSamsunspor: Utku Saraloğlu 4, Mert Gizir 10, Gökhan Aydın 24, İzzet Türkyılmaz 5, Ercan Bayrak 4, Mert Ali Sert 4, Friday 13, Burak Eşlik 8, Ege Yaşar 5, Frazier 14, Göktuğ Baş 5Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan...

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Fatih Güler, Berk Kurtulmuş

Samsunspor: Utku Saraloğlu 4, Mert Gizir 10, Gökhan Aydın 24, İzzet Türkyılmaz 5, Ercan Bayrak 4, Mert Ali Sert 4, Friday 13, Burak Eşlik 8, Ege Yaşar 5, Frazier 14, Göktuğ Baş 5

Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 17, Mert Konuk 6, Morgan 28, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 5, Hazer Avcı, Cengiz Aydın Ergen 2, Azizcan Özdemir 3, Can Altıntığ 2, Umut Geçen, Tayfun Erülkü 17, Derek 19

1. Periyot: 22-22

Devre: 44-34

3. Periyot: 64-62

Normal süre: 85-85

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Beysu Konyaspor Basketbol, deplasmanda Samsunspor'u uzatmada 99-96 yenerek seriyi 1-1'e getirdi.

İlk çeyrek her iki takımın da karşılıklı basketleriyle 22-22 berabere tamamlandı.

İkinci çeyrekte etkili oyununu artıran kırmızı-beyazlı takım, devreyi 10 sayı farkla 44-34 önde bitirdi.

Üçüncü periyotta sonlarına doğru Samsunspor tribünlerinden gelen yabancı maddeden dolayı Beysu Konyaspor Basketbol takımı soyunma odasına gitti. Yaklaşık 10 dakika duran oyun kaldığı yerden devam ederken Samsunspor periyodu 64-62 önde geçti.

Dördüncü çeyrekte Beysu Konya Basketbol öne geçti ve farkı bir ara 7 sayıya kadar çıkardı. Ancak Samsunspor son saniyelerde bulduğu basketler ile durumu 85-85 yaparak maçı uzatmaya götürdü.

Beysu Konyaspor Basketbol uzatmalarda rakibine üstünlük kurarak maçı 99-96 kazandı.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin üçüncü maçı, 16 Haziran Perşembe günü Beysu Konyaspor'un ev sahipliğinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.

YORUMLAR
500
İlhan Palut: Avrupa'da ses getirecek bir takım olgusunu yaratmanın mücadelesini vereceğiz İlhan Palut: Avrupa'da ses getirecek bir takım olgusunu yaratmanın mücadelesini vereceğiz
Kaynak: AA

İbrahim Altıntaş, Fatih Güler, Konyaspor, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:07 Ankara'da selde hayatını kaybeden CHP Gençlik Kolları Başkanı Yiğit'in son sözleri ortaya çıktı: Hakkınızı helal edin, ben kurtulamayacağım
18:44 Mardin sokaklarında çırılçıplak gezerken görüntülendi! Tepkilere aldırış etmeyince çevre halkı tarafından meydan dayağını yedi
18:03 Ağrı'da taksicilerden akaryakıt zamlarına protesto! Yolu trafiğe kapatıp kent merkezinde tur atarak tepkilerini dile getirdiler
17:43 90'lı yılların pop yıldızı Bendeniz'den olaylı konser! Sahneye iki iğne vurdurup çıktı
17:39 NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya karşı olan tutumuna destek: Terör saldırılarından daha fazla çeken başka bir müttefik yok
17:30 Dünyaca ünlü meteoroloji ajansından korkutan rapor: Cehennem sıcakları kapıda
17:26 Jesus'tan Arda'ya özel markaj! Teknik açıdan çok beğendiği oyuncuyu taktiksel yönden eğitecek
16:43 Süper Lig'de dev imza! Andrea Pirlo resmen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü oldu
16:41 Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti
16:27 Jorge Jesus'un keşfettiği Darwin Nunez, 80 milyon euro artık 20 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 19:32:31. #1.13#
SON DAKİKA: Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement