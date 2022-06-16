Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi - Son Dakika
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

16.06.2022 22:12
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

Salon: Selçuklu BelediyesiHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Önder Yılmaz, İsmail BinbirBeysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 10, Mert Konuk, Morgan 39, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 11, Hazer Avcı, Cengiz Aydın Ergen 2, Azizcan Özdemir 2, Can Altıntığ 3, Umut Geçen 4, Tayfun Erülkü 8,...

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Önder Yılmaz, İsmail Binbir

Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 10, Mert Konuk, Morgan 39, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 11, Hazer Avcı, Cengiz Aydın Ergen 2, Azizcan Özdemir 2, Can Altıntığ 3, Umut Geçen 4, Tayfun Erülkü 8, Derek 12

Samsunspor: Utku Saraloğlu 2, Mert Gizir 9, Gökhan Aydın 5, İzzet Türkyılmaz 9, Ercan Bayrak 14, Mert Ali Sert 4, Friday 10, Burak Eşlik 8, Ege Yaşar 2, Frazier 11, Göktuğ Baş, Abdülkadir Gülşen

1. Periyot: 21-20

Devre: 48-41

3. Periyot: 67-63

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol, evinde Samsunspor'u 91-74 yenerek seriyi 2-1'e getirdi.

Üç galibiyet alan takımın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinin dördüncü müsabakası, 18 Haziran Cumartesi günü Beysu Konyaspor'un ev sahipliğinde Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Önder Yılmaz, Konyaspor, basketbol, Selçuklu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi - Son Dakika
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