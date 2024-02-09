Marmaris MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. Ayak Mücadelesi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Marmaris MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. Ayak Mücadelesi Tamamlandı

Marmaris MIYC Trio Cup Yat Yarışları\'nın 1. Ayak Mücadelesi Tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi sona erdi. Türkiye ve Rusya'dan toplam 12 yelkenli yat ve 36 sporcu yarışlara katıldı. Yatlar, rüzgarın uygun olduğu parkurda yarıştı ve dereceye giren yelkencilere ödülleri yarın verilecek. Kupanın ikinci ayak yarışları ise 1 Mart'ta yapılacak.

09.02.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece 3 yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünün (MIYC) bu yıl ikinci kez düzenlediği MIYC Trio Cup 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Rusya'dan 12 yelkenli yat ile 36 sporcu katıldı.

Netsel Marina'dan ayrılan yatlar bir süre rüzgar beklerken antrenman turları attı. Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinde start alan yatlar, iki grup halinde koy dışına çıkarak tekrar koy içinde bitişe geldi. Dereceye giren yelkencilere ödülleri yarın kulüp bahçesinde verilecek.

Dört ayaktan oluşan kupanın ikinci ayak yarışları 1 Mart'ta yapılacak.

Kupanın 1. ayağında sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde:

IRC-1

1- Vakkorama (Erhan Karaca)

2- Wild West (Dağhan Başpınar)

3- Farraway (Zafer Öznur)

IRC-2

1- Auriga (Behlül Usluoğlu)

2- İzmir Yelken (Kaan Özgönenç)

3- M2 (Hasan Cıplak)

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Marmaris, Türkiye, Muğla, Rusya, Uluslararası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. Ayak Mücadelesi Tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:08:48. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 1. Ayak Mücadelesi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement