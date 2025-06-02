MKE Ankaragücü, 1 No'lu locayı şehit ve gazi yakınlarına ayırdı

MKE Ankaragücü Kulübü, 2025-2026 sezonunda maçlarını oynadığı Eryaman Stadı'ndaki 1 No'lu locanın şehit ve gazi yakınlarına ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Vatan uğruna canını hiçe sayan kahramanlarımızın emanetlerine minnet borcumuz var. Bu borcun bir nişanesi olarak, MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak 1 No'lu locamızı 2025/26 sezonu boyunca şehit ve gazi yakınlarımıza ayırma kararı almış bulunuyoruz. Bu locada her maç, sadece bir futbol karşılaşması değil; bir vefa duruşu, bir teşekkür, bir dualaşma yaşanacak. Onların varlığı, mücadelemize güç, diriliş yolculuğumuza ilham olacaktır. Aziz hatıralarına saygıyla, ailelerine gönülden bağlılıkla…" ifadeleri kullanıldı.