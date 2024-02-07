MKE Ankaragücü, Ali Kaan Güneren'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Ali Kaan Güneren'in sözleşmesini uzattı

MKE Ankaragücü, Ali Kaan Güneren\'in sözleşmesini uzattı

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. 23 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilendi. Ali Kaan'ın imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Buğra Tanık katıldı. Ali Kaan, bu sezon 24 resmi maçta forma giyip 2 gol kaydetti.

07.02.2024 19:59
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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 23 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme yenilendiği belirtildi.

Ali Kaan'ın imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Buğra Tanık'ın katıldığı aktarıldı.

MKE Ankaragücü'ne 2020-2021 sezonunun ara transfer döneminde gelen Ali Kaan, bu sezon 24 resmi maçta forma giyip 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA

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