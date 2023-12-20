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MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor'u Eryaman'da ağırlıyor - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor'u Eryaman'da ağırlıyor

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor\'u Eryaman\'da ağırlıyor
20.12.2023 - 08:59,
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MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitiken yönetecek.

Başkent temsilcisi, ligin son haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor ise deplasmanda RAMS Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. 18 puanlı iki takımın karşılaşmasında kazanan ekip, avantaj sağlayacak.

Mücadele, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Kaynak: AA
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