MKE Ankaragücü Başkanı: Eryaman Stadı\'nın zemini daha iyi durumda

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Eryaman Stadı'nda yapacakları maç için saha zeminiyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını ve zeminin daha iyi durumda olduğunu açıkladı.
Fırat, yaptığı yazılı açıklamada, 8 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği-Trabzon spor maçının ardından Eryaman Stadı'nın zemininde bakım çalışmalarının hızlı bir şekilde başladığını vurguladı.
İsmail Mert Fırat, zemininden dolayı eleştirilen Eryaman Stadı'ndaki son durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Eryaman Stadı'nda 2023-2024 sezonunda lig ve kupada Ankaragücü ve Gençlerbirliği toplam 29 karşılaşma oynadı. Fakat zemin konusu bazı rakiplerle oynanacak karşılaşmalardan önce hep polemik oluyor. Bu konuda kararı verecek kurum TFF'dir. TFF, 2-6 Şubat tarihleri arasında statta oynanan 3 karşılaşma sonrası 7 Şubat'ta burada denetim yaptı ve Gençlerbirliği- Trabzonspor karşılaşması için oynanabilir onayı verdi. Stat, o maçın bitimiyle 10 günlük bakıma alındı. Teknolojinin verdiği tüm imkanlar maksimum seviyede kullanılarak sahaya bakım yapılıyor. Ankara'da iklim şartları da mevsim normallerinin çok üzerinde gidiyor. Sahanın durumunun bugün itibarıyla 7 Şubat'ta raporlanan sahadan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Futbolcu sağlığı tabii ki tüm kulüplerimizin önceliğidir. Ama burada akla gelen ilk soru 6 gün içerisinde 4 karşılaşmada oynayan oyuncuların sağlığının, pazar günü karşılaşmaya çıkacak oyunculardan daha mı değersiz olduğudur. Aslında TFF'nin vereceği karar, bize bu sorunun da cevabını vermiş olacak."
Başkan Fırat, Galatasaray ile 18 Şubat Pazar günü yapacakları maç konusunda ise "Konyaspor karşılaşmasında aldığımız mağlubiyet, bu maçın önemini daha da artırdı. Spor kamuoyunun tamamının tartışmasız penaltı olarak yorumladığı pozisyonda 3 dakikalık bir inceleme sonrası verilen hatalı karar, Konya'dan puansız ayrılmamıza neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Bu karara ilişkin VAR kayıtlarını Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) resmi yollarla istediklerini hatırlatan Fırat, "Daha önce bazı kulüpler için bu kayıtlar kamuoyuyla paylaşılmıştı. Kulüp olarak biz de TFF'den gelecek cevabı bekliyoruz. TFF'nin tarafsız ve her kulübe eşit yönetim anlayışı ile bu kayıtları bizimle paylaşacağına inanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.
"Türk futbolunun en büyük sorunu, futbol kulüplerinin futbolun kurumlarına olan güven sorunudur." yorumunu yapan Fırat, "Kuralların herkes için eşit uygulandığı, hiçbir kulübe ayrıcalığın yapılmadığı bir Süper Lig istisnasız her kulübümüzün isteğidir. Umarım verilecek karar adaletli olur ve spor kamuoyunda bir kez daha ciddi bir güven kaybı yaratmaz." ifadelerini kullandı.
Antalya, Burdur ve Isparta'da yaşayan vatandaşlara sel uyarısında bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını takip etmelerini istedi. Ayrıca, Antalya Valiliğine 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği açıklandı.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oynayan Sedef Şahin, oyunculuğa ara vererek özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladığını duyurdu. Şahin, yeni mesleğine başlamaktan mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
Antalya'da aşırı yağış sonrası meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kepez'de Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''Acil işleri olmayan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum'' uyarısında bulunmuştu.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini söylemiş ve kampüsün halka açık hale geldiğini duyurmuştu. Alınan karar tartışmalara neden olurken, bugün üniversite öğrencilerinin paylaştığı fotoğraflarda dışarıdan kampüse giren vatandaşların amfide ders çalışanları izledikleri görüldü.
Memleket Partisi, Ankara'da düzenlediği aday tanıtım toplantısında Zafer Burak Hasar'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Parti lideri Muharrem İnce, toplantıda ayrıca Adana, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi çeşitli il ve ilçelerde de adaylarını duyurdu.
Antalya'da yaşanan kuvvetli yağmur sonucunda bir mahalle sular altında kaldı. Mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılırken, araçlar suya gömüldü. Dron ile çekilen görüntülerde balkonlarda bekleyen çok sayıda kişi görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı üzerine okullar tatil edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Yasak Elma dizisinde uzun süre başrol oynayan Şevval Sam, Caner Cindoruk ile birlikte Yandaki Oda adlı dizide başrolü paylaşacak. Ünlü isimlerin yer aldığı dizi için ilk tanıtım yayınlandı. Dizi hakkında detaylar henüz netleşmedi.
Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü Başkanı: Eryaman Stadı'nın zemini daha iyi durumda - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?